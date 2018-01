Sassi contro autobus del Real Sannicandro a Vieste: finestrini danneggiati

Un brutto episodio colpisce il Real Sannicandro, squadra barese del campionato di calcio pugliese di Seconda Categoria impegnata nella trasferta di Vieste terminata con una sconfitta per 3 a 2: il bus del team è stato centrato da diverse pietre che hanno distrutto alcuni finestrini. Non si registrano, fortunatamente, feriti. L'autobus è stato quindi scortato dai Carabinieri con il team di Sannicandro che ha dovuto affrontare il viaggio di ritorno utilizzando pezzi di cartone per tappare i buchi. Ignoti gli autori del vile gesto. Sull'episodio indagano proprio i militari dell'Arma. Amaro il commento del Real Sannicandro sulla propria pagina Facebook: "Questo non è calcio, questo non è sport, è tutto uno schifo" scrive il club che si riserva qualsiasi decisione per il prosieguo del campionato.