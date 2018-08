VIDEO | Valenzano, il treno attraversa il passaggio a livello, ma le sbarre rimangono aperte

Il treno attraversa il passaggio a livello e le sbarre rimangono aperte, sorprendendo gli automobilisti in fila. Una di loro prende il telefono e filma la scena, postandola nel tardo pomeriggio del 20 agosto sulla bacheca del sindaco di Bari, Antonio Decaro. Siamo alle porte del capoluogo, vicino Valenzano. Il guasto - probabilmente comunicato da Ferrovie Italiane in precedenza - ha portato le sbarre a comportarsi in maniera opposta al solito: aperte durante il passaggio del treno e chiuse una volta che il transito si è concluso.

"Siamo alle solite .... Ma aspettiamo che succeda qualcosa prima di prendere provvedimenti !!!" il laconico commento dell'autore del video.