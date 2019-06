Deblattizzazione nelle fogne di viale Japigia, gli scarafaggi fuggono all'esterno e 'invadono' una palazzina

Decine di scarafagge fuoriusciti dalle fogne dopo un intervento di deblattizzazione hanno 'invaso un palazzo di viale Japigia, nell'omonimo quartiere di Bari: la segnalazione dei cittadini è finita sulla bacheca del sindaco Antonio Decaro.

L'Amiu è successivamente intervenuta per ripristinare la normalità: "Capita a volte - scrive l'azienda sul social network - che le ditte chiamate a svolgere gli obbligatori interventi condominiali di deblattizzazione non conoscano o non usino le corrette misure per evitare che le blatte sfuggano all'esterno delle condotte fognarie e invadano muri e marciapiedi. È quello che è accaduto oggi in viale Japigia. I nostri operatori sono intervenuti tempestivamente per risolvere la situazione. Gli interventi sugli immobili privati sono obbligatori e vanno affidati a ditte specializzate che devono rilasciare un apposito certificato di avvenuto e corretto interventi altrimenti si ottiene l'effetto contrario" specifica Amiu Puglia.