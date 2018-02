Sorpresi a scaricare rifiuti edili in via Tatarella: due denunce, autocarro sequestrato

Sorpresi mentre scaricavano rifiuti edili nei pressi di via Tatarella, in una zona già interessata da degrado ambientale.

Nei guai sono finiti due baresi, intercettati dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale di Bari, mentre, a bordo di un autocarro, si dirigevano verso una traversa di via Tatarella, in un luogo in cui non sono presenti impianti di smaltimento e recupero di scarti edilizi.

Per questo i militari, insospettiti, hanno seguito il mezzo, cogliendo in flagranza le due persone che erano a bordo mentre scaricavano il materiale trasportato e lo depositavano sul suolo.

I due soggetti sono stati denunciati per trasporto e smaltimento illecito di rifiuti, mentre l’autocarro è stato sottoposto a sequestro preventivo, già convalidato dall’A.G. di Bari.