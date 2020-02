Sciopero del trasporto aereo, disagi in vista anche a Bari: voli a rischio per 24 ore

Stop ai voli per 24 ore. Possibili disagi anche a Bari per un nuovo sciopero del trasporto aereo proclamato a livello nazionale dai sindacati per la giornata di martedì 25 febbraio.

La mobilitazione è stata indetta da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl trasporto aereo, e segue i due scioperi già organizzati a luglio e novembre. Alla base della protesta, la richiesta "inascoltata" - spiegano i sindacati in una dichiarazione congiunta - di istituire "un tavolo di lavoro ministeriale e una cabina di regia che abbia la finalità di riscrivere le regole del settore". "Riteniamo infatti e lo abbiamo più volte sostenuto in ogni momento istituzionale di confronto - proseguono - che l’obiettivo principale e ineludibile sia quello di porre fine alle cause e agli effetti delle azioni di dumping industriale e contrattuale che hanno generato inaccettabili asimmetrie competitive".

Secondo quanto comunicato da Enav, per l'aeroporto di Bari, nella giornata del 25 febbraio, uno sciopero di 24 ore è stato indetto da Filt-Cgil, Fit- Cisl e Unica; mentre nella fascia oraria 13.00-17.00 è previsto lo scioerp indetto da Ugl-Ta. Saranno garantite le prestazioni indispensabili secondo normativa vigente.