Personale Amtab in sciopero, autobus a rischio: stop al servizio per quattro ore

Personale Amtab verso un nuovo sciopero: un'astensione dal lavoro della durata di quattro ore è stata indetta dalle sigle sindacali Filt Cigl, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa Cisal, Cisas e Confail per la giornata del 24 febbraio.

La mobilitazione, come spiega l'azienda in una nota, riguarda problematiche relative a “Trattamenti economici aziendali, in particolare, trattenute sulle giornate di malattia”. Lo scontro sindacati-azienda nascerebbe in particolare dalle modifiche aziendali decise in merito all'indenntià di malattia, con 'tagli' ritenuti inaccettabili dai lavoratori.

Nella giornata di sciopero, saranno comunque rispettate le fasce di garanzia (ore 05:30/08:30 e ore 12:30/15:30). Le modalità di astensione dal lavoro, comunicatedalle Segreterie Territoriali della Provincia di Bari, sono di seguito riportate: personale di esercizio TPL (conducenti, operatori di esercizio, verificatori titoli di viaggio, addetti esercizio): dalle ore 08:30 alle ore 12:30; personale impianti fissi (uffici, officine, depositi, autorimesse e sosta): ultime 2 ore della prestazione lavorativa giornaliera.

Durante le ore di sciopero, secondo quanto previsto dall’art. 6 e 7 del regolamento di servizio, saranno assicurate alcune prestazioni minime indispensabili: Centro Operativo: 2 unità; Numero Verde: 1 unità; Impianti di aree di sosta automatizzate: 1 unità per ogni impianto; Squadra antincendio/emergenza: 1 unità; Manutenzione e rimessaggio: 1 Capo Operatore, 2 Operatori e 2 Collaboratori diEsercizio (conducenti di rimessa)



Nel corso dell’ultima astensione proclamata dalle medesime sigle, si è registrata una percentuale di adesione pari al 49,53%. Ulteriori informazioni circa l’astensione potranno essere richieste agli Operatori del Numero Verde 800450444.