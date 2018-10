Sciopero di 4 ore degli operatori Amtab: proclamata agitazione per il 7 novembre

Il prossimo 7 novembre si svolgerà lo sciopero dei lavoratori Amtab proclamato dai sindacati Filt Cgil, Uilt Trasporti e Fisast Cisas: l'agitazione riguarderà il personale di esercizio e sarà attiva dalle 20 alle 24. Durante le ore di sciopero saranno assicurate alcune prestazioni minime indispensabili, ovvero due unità per il centro operativo, una per il numero verde, una per ogni impianto di area di sosta automatizzata, una squadra antincendio-emergenza, personale per manutenzione e rimessaggio. Ulteriori informazioni circa l’astensione di cui sopra potranno essere richieste agli Operatori del Numero Verde 800450444.

