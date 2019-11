Sciopero del personale Stp, autobus a rischio lunedì 11 novembre

Autobus a rischio e possibili disagi per chi viaggia con i mezzi della Stp nella giornata di lunedì, 11 novembre. I sindacati Filt Cgil e Usb lavoro privato hanno infatti proclamato uno sciopero della durata di quattro ore, dalle 8.30 alle 12.30.

L'iniziativa segue lo sciopero 'bianco' già intrapreso da alcuni giorni dagli autisti dell'azienda, che avevano deciso di condurre i mezzi a velocità ridotta. Alla base della protesta, la trattativa in corso fra azienda e organizzazioni sindacali per la modifica del Testo unico degli accordi aziendali, scaduto i 31 dicembre 2017, in merito alla quale, secondo l'azienda, sarebbero circolate "notizie non veritiere".