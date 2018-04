Sciopero Ferrovie Appulo Lucane: treni e bus a rischio venerdì 27 aprile

Sciopero in vista per Ferrovie Appulo Lucane. Nella giornata di venerdì 27 aprile, le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Cisal, Ugl di Bari e Matera hanno proclamato uno sciopero aziendale di 24 ore, di tutto il personale delle Ferrovie Appulo Lucane. La sospensione delle corse potrà dunque riguardare sia il servizio ferroviario che quello automobilistico.

Saranno garantiti i servizi essenziali dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 12.30 alle ore 15.30. Potrebbero inoltre non essere garantiti anche i seguenti collegamenti Potenza – Bari:

Il treno n. 154 (bus sostitutivo) in partenza da Potenza alle ore 13.05 con arrivo a Gravina alle ore 15.25, potrebbe non trovare il collegamento con il treno in partenza da Gravina per Bari alle ore 15.46;

Il treno n. 152 (bus sostitutivo) in partenza da Potenza alle ore 8.40 – il treno n. 156 (bus sostitutivo) in partenza da Potenza alle ore 14.30 e il treno n. 158 (bus sostitutivo) in partenza da Potenza alle ore 17.30, potrebbero essere limitati fino a Genzano.