Venerdì nero per il trasporto aereo: decine di voli cancellati per lo sciopero del personale al 'Karol Wojtyla'

Decine di voli da e per l'aeroporto di Bari cancellati, con forti disagi per i passeggeri. È il risultato del maxi sciopero che ha coinvolto anche il personale del trasporto aereo, in un venerdì nero per i pendolari, visto che in giornata ha scioperato a livello nazionale anche il personale del trasporto ferroviario, con diversi treni a rischio ritardo o cancellazione in tutta la Puglia.

Sono 29 i collegamenti cancellati al momento al 'Karol Wojtyla', che non contano soltanto Alitalia - come inizialmente annunciato - ma anche le compagnie low-cost Ryanair, Volotea e EasyJet. Il primo volo cancellato è stato quello delle 9.25 con destinazione l'aeroporto di Parigi, mentre per quanto riguarda le tratte verso lo scalo barese, il primo annullamento è avvenuto sul volo Malta-Bari, che sarebbe dovuto atterrare alle 12.05.

I disagi proseguiranno anche nel pomeriggio, visto che sul sito di Aeroporti di Puglia sono già notificati diversi aerei cancellati sia in partenza che in arrivo al 'Karol Wojtyla'.

Notizia in aggiornamento: ultimo aggiornamento ore 13.07