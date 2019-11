Sciopero del personale negli aeroporti: diversi voli cancellati, disagi per i viaggiatori al 'Karol Wojtyla'

Alle 9 del mattino il tabellone in aeroporto indica già 19 voli cancellati, sia in partenza che in arrivo. Iniziano a vedersi presto nel capoluogo, quindi, gli effetti dello sciopero del personale di volo e a terra negli aeroporti a livello nazionale, indetto per l'intera giornata del 25 novembre da tutte le maggiori sigle sindacali del comparto aereo (ast-Confsal, Cub Trasporti/AirCrowCommittee, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, UGLTA e Assivolo Quadri).

Non è da meno, quindi, il 'Karol Wojtyla' di Bari, dove in partenza i primi effetti dello sciopero si vedranno dalla tarda mattinata: se i primi voli sono decollati in orario, infatti, le cancellazioni partono dalle 12.40, per la tratta Bari-Palermo gestita da Volotea, con 10 voli cancellati in totale. Non va meglio per gli arrivi, con i primi disagi a partire dal volo delle 13.20 in atterraggio da Budapest. Nove in tutto i voli cancellati al momento per gli arrivi.

Notizia in aggiornamento: ultimo aggiornamento ore 9:38