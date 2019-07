Sciopero del personale trasporto il 24 luglio: Treni e autobus a rischio ritardo o cancellazione per Amtab e Fse

Corse di treni e bus di Ferrovie del Sud-Est e Amtab a rischio per lo sciopero del personale indetto in tutta Italia mercoledì 24 luglio dalle segreterie nazionali di FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, FAISA CISAL e UGL autoferrotranvieri. A comunicarlo sono le due aziende di trasporto pugliese, i cui lavoratori incroceranno le braccia in orari diversi.

Il personale Fse incrocerà le braccia per dalle 20 alla mezzanotte, orario in cui "il programma di viaggio di treni e autobus potrà subire cancellazioni o variazioni" spiegano da Fse. Due invece le fasce dello sciopero dell'azienda che cura il trasporto pubblico a Bari: il personale di esercizio TPL (conducenti, operatori di esercizio, verificatori e addetti esercizio) incrocerà le braccia dalle 8.30 alle 12.30 mentre il personale impianti fissi (uffici, officine, depositi, autorimesse e sosta) sciopererà nelle ultime 4 ore della prestazione lavorativa giornaliera.