Sciopera il personale del trasporto pubblico il 29 novembre: treni e bus a rischio a Bari e provincia

Trasporto ferroviario e su gomma a rischio nel Barese nella giornata del 29 novembre: l'Unione sindacale di base - Usb ha indetto uno sciopero nazionale del settore del Trasporto pubblico locale che interesserà venerdì prossimo anche il personale di Ferrovie del Sud-Est. A darne notizia è la stessa azienda, che avvisa come "treni e gli autobus potranno subire cancellazioni o variazioni".

Garantite comunque le corse nelle fasce orarie di garanzia 5.00 - 8.00 e 12.30 - 15.30. L'azienda ha tenuto comunque a ricordare che in occasione del precedente sciopero del 14 maggio scorso, nessuno dei dipendenti aveva aderito. Non si hanno al momento conferme di possibili cancellazioni per altri vettori del trasporto ferroviario e su gomma a Bari e provincia.