Sciopero Ferrovie Appulo Lucane: treni Bari-Potenza a rischio il 26 febbraio

Possibili disagi per gli utenti di Ferrovie Appulo Lucane nella giornata del 26 febbraio 2018, a causa di uno sciopero aziendale proclamato da Cgil, Cisl, Uil, Cisal e Ugl.

I sindacati hanno indetto un'astensione dal lavoro di 4 ore, dalle ore 16.45 alle ore 20.45, di tutto il personale delle Ferrovie Appulo Lucane.

Pertanto - informa l'azienda - potrebbero non essere garantiti i seguenti collegamenti ferroviari da Bari a Potenza e viceversa:

- Utenza in partenza da Potenza alle ore 14.30 con arrivo a Gravina alle ore 17.08, potrebbe non trovare il collegamento con il treno in partenza da Gravina per Bari alle ore 17.35;

- Utenza in partenza da Bari Centrale alle ore 16.01 con arrivo a Gravina alle ore 17.22, potrebbe non trovare il collegamento con il treno in partenza da Gravina per Potenza alle ore 17.25.