Venerdì difficile per il trasporto aereo: giornata di sciopero anche a Bari, previsti ritardi e voli cancellati

Si prevede un'altra giornata difficile per il trasporto aereo a Bari e in tutta Italia_ domani, 13 dicembre, è stato proclamato uno sciopero dei sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt e Ugl della durata di 24 ore. L'agitazione è stata disposta per protestare contro la problematica situazione di Alitalia e del settore del trasporto aereo.

Lo sciopero riguarderà non solo il personale Alitalia ma anche, più limitatamente, Easyjet e Air Italy. In una nota, Aeroporti di puglia spiega che vi potranno essere "variazioni e/o cancellazioni rispetto alla prevista programmazione dei voli ed invita i Passeggeri a rivolgersi alla propria compagnia aerea e/o agenzia di viaggio per maggiori informazioni sullo stato del proprio volo", invitando i viaggiatori a verificare prima di recarsi in aeroporto.