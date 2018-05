Scippi in moto in pieno centro: 46enne bloccato dalla polizia

A bordo di una moto, ha sorpreso una donna che passeggiava in corso Cavour, scippandola. La scena però non è sfuggita a un poliziotto libero dal servizio che ha subito dato l'allarme, fornendo anche la targa del motoveicolo. Gli agenti delle Volanti, subito intervenuti, sono così riusciti, dopo un breve inseguimento, a bloccare in via Imbriani l'uomo, il 46enne Francesco Lucchese, con precedenti, mentre la vittima è stata soccorsa e portata in ospedale per le ferite riportate.

I successivi accertamenti hanno inoltre permesso di appurare che sul motociclo, di proprietà dell’arrestato, era stata applicata una targa rubata. Durante l’intervento, i poliziotti sono stati avvicinati da una seconda donna che ha riferito di essere stata scippata dallo stesso rapinatore fermato dalla volante: sono corso accertamenti su questo secondo episodio L’uomo si trova in carcere.