Furto con destrezza a Corato, 35enne ruba una borsa e si dà alla fuga: arrestato

Un movimento fulmineo: lo scippo della borsa e poi la fuga tra le vie di Corato. Non è però sfuggito all'occhio vigile dei carabinieri della locale Stazione il 35enne, già noto alle Forze dell'Ordine, ritenuto responsabile di furto con destrezza. La vittima è una 86enne coratina, passeggera in una Fiat Panda. L'uomo avrebbe sottratto una borsa dall'auto approfittando del momento di distrazione, accorgendosi poi che conteneva contanti e gioielli per un valore superiore ai 3mila euro.

Nonostante l'uomo fosse riuscito a fuggire e le difficoltà nell'identificarlo - "portava i capelli lunghi ed era stato scambiato per una donna" spiegano dal Comando -, è stato comunque fermato ed arrestato nella sua abitazione. Perquisendo l'appartamento, i militari hanno anche trovato la refurtiva, poi successivamente restituita all'anziana.

Il 35enne - reo confesso - è da ieri ai domiciliari in attesa di giudizio.