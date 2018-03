Scippa una donna, fugge e sbatte contro auto dei vigili: arrestato in pieno centro

Prima scippa una donna in via Cairoli, poi cerca fuggire via a piedi, inseguito dalle Volanti ma va a sbattere contro una pattuglia dei vigili e viene arrestato dalla Polizia Locale: è quanto capitato a un barese di 34 anni, finito in manette per rapina. L'episodio si è verificato attorno alle venti, nella centralissima strada del Murattiano. Dopo aver strappato la borsa alla vittima è stato velocemente intercettato da alcuni agenti di Polizia. Da lì è scattato l'inseguimento conclusosi poco dopo grazie anche alla prontezza dei vigili.