"Scippata della borsa" a due passi dl lungomare: giovane studentessa derubata di soldi e documenti

Scippata della borsa mentre era su una panchina di piazza Eroi del Mare, in pieno centro a Bari: è la disavventura capitata questo pomeriggio a una studentessa universitaria originaria del Barese, derubata a due passi dal lungomare cittadino.

Il racconto del furto

"Erano circa le 16", racconta la ragazza a BariToday, quando un uomo l'avrebbe dapprima importunata con alcune frasi incomprensibili. Successivamente, la giovane, si era allontanata un attimo per una telefonata, "lasciando la borsa sulla panchina perché vi erano comunque altre persone lì vicino". Al ritorno la borsa non c'era più: "Ho notato quell'uomo che si allontanava con qualcosa sotto il suo giubbotto". All'interno del borsello vi erano 20 euro in contanti, documenti, chiavi di casa e una carta di credito prontamente bloccata. La giovane si recherà al più presto alle Forze dell'ordine per denunciare l'accaduto.