Scippo in piazza Moro: in moto strappano la borsa a una donna, bloccati dalla polizia

Arrivano in Vespa 'dribblando' gli altri pedoni, puntando dritto alla vittima: una donna che sta attraverso piazza Moro, dirigendosi verso la stazione. Le strappano la borsa per poi dileguarsi rapidamente, mentre la vittima chiede aiuto. Le fasi dello scippo, avvenuto lo scorso fine settimana, sono state immortalate da alcune telecamere, e diffuse dalla polizia che ha arrestato due pregiudicati baresi: il 30enne Leonardo Gernone e il 27enne Francesco Mesecorto.

VIDEO: LO SCIPPO IMMORTALATO DALLE TELECAMERE

Lo scippo con la moto rubata e l'inseguimento

Dopo aver scippato la donna, i due si sono dileguati in direzione di via Caduti di via Fani. Immediato l'intervento di una Volante della polizia, che è riuscita ad intercettare i fuggitivi. E' così scattato un inseguimento che si è concluso con l'arresto in via Brigata Regina. La Vespa utilizzata per il furto - hanno accertato i poliziotti - era stata rubata poco prima in via Dante. I due arrestati dovranno così rispondere di furto aggravato di motociclo e furto con strappo.