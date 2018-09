Aggredisce e scippa donna per strada a Carrassi: 23enne inseguito ed arrestato dai vigili

Un giovane di 23 anni è stato arrestato in flagrante dalla Polizia Locale dopo aver scippato una donna della borsa: l'episodio è avvenuto nel quartiere Carrassi di Bari. La vittima è stata aggredita mentre si trovava all'incrocio tra via Giulio Petroni e via La Sorsa: il malvivente le ha strappato violentemente la borsa dalle braccia. Il gesto ha provocato la caduta della donna a terra, la quale ha riportato alcune lesioni. Una pattuglia dei vigili è quindi intervenuta, bloccando il giovane su corso Alcide De Gasperi, dopo che questi aveva tentato di disfarsi della borsa e del portamonete. Il 23enne, con precedenti per detenzione di sostanze stupefacenti, è stato arrestato con le accuse di rapina e lesioni.