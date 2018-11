Maglione giallo e scooter bianco, deruba anziana vicino al Lungomare: "Ecco lo scippatore"

In sella ad uno scooter Typhoon bianco, indossando un vistoso maglione color giallo mostarda, avrebbe scippato, ieri, un'anziana davanti a un bar sul lungomare nel quartiere Umbertino di Bari, per poi scappare lungo il tratto pedonale di via Bozzi.

A segnalare l'episodio, alcuni cittadini della zona attraverso i social network. ll presunto responsabile è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza della zona. I residenti sospettano che possa trattarsi dello stesso autore di altri colpi nella stessa zona, "soprattutto - aggiungono - nei giorni festivi ad orari poco frequentati" dalla gente. Di qui l'invito a prestare attenzione mentre si passeggia nello stesso quartiere.