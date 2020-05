Scomparsa da martedì mattina: attivate le ricerche per ritrovare Anna Grottola

Sono in corso le ricerche per ritrovare Anna Grottola, 42enne di Bitonto di cui non si hanno più notizie da martedì mattina. La donna, secondo una prima ricostruzione, sarebbe uscita di casa portando via con sè foto e una bibbia. La 42enne è sposata e mamma di due figli. La famiglia ha lanciato un appello per ritrovarla. Chiunque abbia notizie piò contattare il Commissariato di Polizia di Bitonto.

