Scomparsa in Calabria, "Natalina forse avvistata a Bari"

Natalina Papandrea potrebbe trovarsi a Bari? A parlare delle segnalazioni giunte dal capoluogo circa la presenza della 41enne, scomparsa da Roccella Jonica (Reggio Calabria) lo scorso 17 novembre, è la sorella della donna, ospite della trasmissione di Rai Uno 'La vita in diretta'.

In particolare, sarebbero state quattro le segnalazioni relative a presunti 'avvistamenti' della donna a Bari. Due di queste, però, si sono già rivelate infondate, mentre altre due sono ancora da verificare. Una speranza, quella di ritrovare Natalina a Bari, alla quale comunque si aggrappano i familiari della donna, che dalla trasmissione di Rai Uno hanno rilanciato l'appello a chiunque possa fornire indicazioni utili a rintracciarla.

Al momento della scomparsa Natalina - occhi azzurri, capelli castani, alta 1,55 m - indossava una maglia, un paio di jeans, un piumino beige chiaro e scarpe basse tipo ballerine. La mattina del 17 novembre Natalina era uscita di casa alle 5 per fare una passeggiata in riva al mare come suo solito. Il proprietario di un bar di Roccella l’ha vista dirigersi verso la via Marina quella mattina. Non ha portato con sè soldi né documenti e da allora il suo cellulare risulta spento.