Scomparso da due giorni, l'appello dei familiari per ritrovare Biagio: "Aiutateci a ritrovarlo"

Ricerche in corso, da due giorni, per ritrovare un 52enne di Modugno, Biagio (detto Gino), scomparso lo scorso 20 agosto. I familiari hanno lanciato un appello attraverso i social e i media affinchè possano riabbracciarlo. Biagio, al momento della scomparsa, indossava jeans chiari e una maglia nera. Con sé non aveva i documenti. La vicenda è seguita dai Carabinieri.