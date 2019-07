Scontri al G7 di Torino, blitz in tutta Italia: 17 ordinanze cautelari, provvedimenti eseguiti anche a Bari

E' stato eseguito anche a Bari il blitz messo a segno dalla Digos di Torino, coordinato dalla Procura del capoluogo piemontese, sugli incidenti avvenuti a settembre del 2017, in occasione del vertice G7 nella reggia di Venaria. Complessivamente sono 17 le misure cautelari emesse, nove a Torino, le altre sono a Firenze, Roma, Venezia, Bari e Modena. Almeno una riguarda il capoluogo pugliese: obbligo di firma per un giovane di 23 anni dell'ex Caserma Rossani liberata. Trentacinque, in tutto, le persone denunciate in varie regioni italiane, appartenenti a diverse aree antagoniste.

Le indagini sugli scontri a Torino

L'inchiesta riguarda gli scontri avvenuti in via Po a Torino il 29 settembre del 2017, al termine di un corteo di contestazione al vertice, terminato con gli scontri tra un centinaio di dimostranti e forze dell'ordine. Il bilancio, in quella circostanza, fu di due persone ferite. Le indagini, coordinate dal procuratore aggiunto Emilio Gatti e dal sostituto Manuela Pedrotta si sono svolte analizzando filmati e riprese tv.

