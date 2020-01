Transenna contro bus dei supporter del Bitonto in trasferta: Daspo per cinque tifosi del Cerignola

Cinque ultras dell'Audace Cerignola sono stati colpiti da Daspo per i disordini verificatisi lo scorso 13 ottobre presso lo stadio Monterisi, durante la partita con l'U.S.D. Bitonto Calcio.

In particolare, come riporta Foggiatoday, le video-riprese effettuate dalla Polizia Scientifica hanno documentato alcuni tifosi della squadra cerignolana mentre, travisati in volto, istigavano ed incitavano gli atri sostenitori della stessa squadra a forzare il cordone della polizia in servizio di Ordine Pubblico per infierire contro il pullman che trasportava i supporter del Bitonto. Uno di loro, in particolare, riusciva a superare lo sbarramento di polizia, e tentava di lanciare una transenna all’indirizzo dell’autobus dei bitontini.

Le indagini hanno quindi portato all'individuazione ed identificazione degli autori delle condotte violente, nei cui confronti è stato irrogato il Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive, che impedirà loro di seguire la squadra del cuore per una durata da due a tre anni.