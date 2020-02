Scontri tra tifosi baresi e leccesi in autostrada a Cerignola: veicolo in fiamme

Scontri tra tifosi del Bari e del Lecce si sono verificati, questa mattina, sull'autostrada A16 Napoli-Canosa, all'altezza di Cerignola, nel Foggiano. Le due tifoserie erano probabilmente dirette verso le destinazioni in cui le due squadre sono impegnate questo pomeriggio, ovvero Cava de' Tirreni per i biancorossi e Roma per salentini.

Secondo le prime informazioni, gli scontri si sarebbero verificati sulla carreggiata verso Napoli, con uno dei veicoli (si parla di un pullman di tifosi salentini) andati in fiamme. Non sis egnalano al momento feriti. Sul posto sono intervenute le Forze dell'Ordine.

Il tratto autostradale al momento è chiuso in direzione Napoli: uscita obbligatoria a Cerignola Ovest e rientro dal casello di Candela.

Notizia in aggiornamento