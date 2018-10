Scontro treni Andria-Corato, Regione esclusa da responsabilità civile: "Ente parte offesa"

Il gup di Trani, Angela Schiralli, dinanzi al quale si sta celebrando l'udienza preliminare del processo per la strage sulla linea ferroviaria Andria-Corato, ha escluso la Regione Puglia quale responsabile civile dei fatti addebitati agli imputati. Ne dà notizia la stessa Regione in una nota: "Questa decisione, ottenuta anche per l'impegno profuso dal suo difensore avv. Vincenzo Zaccaro - commentano dall'ente - riconosce alla Regione Puglia il ruolo che Le è proprio, ossia quello di parte offesa in un procedimento che dovrà finalmente accertare le effettive responsabilità di quanto accaduto". La Regione è parte civile nel processo.

Sono invece stati ammessi come responsabili civili il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ferrotramviaria, le cui richieste di estromissione sono state rigettate.

Nel disastro ferroviario del 12 luglio 2016 morirono 23 persone, e altre 51 rimasero ferite. Nel processo, rischiano il rinvio a giudizio 18 persone tra dirigenti e dipendenti della società Ferrotramviaria e del Ministero accusati, a vario titolo, di disastro ferroviario, omicidio colposo, lesioni gravi colpose, omissione dolosa di cautele, violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro e falso.