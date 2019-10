Sciopero del personale di Trenitalia per domenica 6: Frecce e treni a lunga percorrenza circoleranno regolarmente

Circoleranno regolarmente le Frecce e i treni a lunga percorrenza in occasione dello sciopero del personale mobile Trenitalia della Puglia proclamato dalla Segreteria Regionale di una sigla sindacale autonoma dalle 9 alle 17 di domenica 6 ottobre. Per quanto riguarda i treni regionali in Puglia e nelle regioni vicine, invece, potrebbero esserci limitate modifiche al programma dei treni, salvaguardando quelli con maggiore traffico di viaggiatori. Trenitalia informa che "l’agitazione sindacale potrà comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione".

