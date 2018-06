La molecola speciale contro l'osteoporosi testata nello spazio: il Comune premia due ricercatori pugliesi

Una molecola 'ideale' per prevenire l'osteoporosi, testata direttamente dagli astronauti della Nasa nello spazio: il Comune di Bari ha festeggiato, questa mattina a Palazzo di Città, la scoperta di due ricercatori pugliesi, Maria Grano, professore ordinario di istologia presso la scuola di Medicina dell'Ateneo barese e capo del team di ricerca e Giorgio Mori, professore associato di Istologia ed embriologia dell'Università di Foggia, insigniti di targhe individuali di merito. A premiare i due scienziati, l’assessore al Welfare Francesca Bottalico, il presidente della commissione consiliare Culture, Giuseppe Cascella, il prorettore di Uniba Angelo Vacca.

Le proprietà dell'irisina

All'appuntamento erano presenti ance i team di ricerca: "I nostri studi - ha commentato Maria Grano - iniziati nel 2012, hanno dimostrato che l’irisina, prodotta naturalmente dal muscolo durante l’attività fisica, è in grado di prevenire e curare sia l’osteoporosi che l’atrofia muscolare. Stiamo parlando di patologie che affliggono circa 200 milioni di persone nel mondo. L’osteoporosi, in particolare, è per noi fonte di preoccupazione in quanto porta a fratture, con conseguenti piccoli traumi”. Giorgio Mori ha poi spiegato che “è stato eseguito un test con l’Irisina nello spazio perché è noto che gli astronauti tornano dalle proprie missioni con una diminuzione della massa ossea di circa il trenta per cento e sintomi di atrofia muscolare, a causa della scarsa attività fisica che si può fare all’interno delle capsule spaziali. Il test ha confermato i risultati positivi in assenza di gravità dell’uso della molecola, che quindi si propone come una valida contromisura per neutralizzare la perdita delle masse scheletriche e ossee sofferta dagli astronauti".