Valuta non dichiarata per 324mila euro: fermate 23 persone al porto durante i controlli della Dogana

Più di 320mila euro di valuta non dichiarata scoperta al porto di Bari. Durante i controlli dei funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) di Bari, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza, sono emersi 14 tentativi di illecita esportazione, effettuati da due cittadini turchi, uno mauriziano - in partenza per il loro Paese d'origine - e altri 11 persone di varie nazionalità (albanese, macedone, inglese, cinese, pakistana, turca e mauriziana) in partenza per l'Albania.

Durante i controlli sono emersi anche nove tentativi di illecita importazione, perpretrati da persone in arrivo da Albania, Russia, Stati Uniti e Brasile. Tutti i trasgressori si sono avvalsi della facoltà di effettuare l’oblazione immediata che consente di estinguere la violazione con il pagamento di una somma commisurata all’importo eccedente il limite consentito di 10mila euro.