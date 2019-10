Giovani vandali in azione nel giardino di Castellana: la scritta 'Vietato ai disabili' compare sulla giostrina inclusiva

"Vietato ai disabili": una scritta che fa male, ancora di più se realizzata da ragazzi su una giostrina inclusiva. A denunciare quanto avvenuto a Castellana Grotte è l'associazione 'Castellana Conviene', che aveva fatto installare la giostra aperta anche alle persone con disabilità nel giardino antistante il palazzo comunale, grazie ai proventi della 'Lotteria Befanone', organizzata dall'associazione alcuni anni fa.

E non è la prima volta che l'area viene vandalizzata con scritte oscene, spiegano dall'associazione, per di più a opera di "presunti ragazzi minorenni - aggiungono in una nota - e alcuni di essi forse appena maggiorenni". Già in passato, infatti, la giostrina era stata aggiustata dall'associazione: i lati sono stati colorati con un rosso acceso, definito 'rosso Amore'. I vandali sono però tornati all'opera, riscrivendo nuovamente 'Vietato ai disabili' negli spazi colorati.

Un atto fortemente condannato dall'associazione che "vuole puntare l'attenzione e denunciare tali atti d'inciviltà rivolti al patrimonio di tutti - conclude la nota - che come tale deve essere rispettato e preservato nel tempo, e invita l'amministrazione Comunale e i cittadini alla sorveglianza del bene pubblico"