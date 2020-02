Scritte e disegni osceni sulle pareti esterne del Cirillo, retakers in azione per la pulizia: "Faremo risplendere scuola e piazzetta"

L'ultima denuncia dei residenti risale a pochi giorni fa, postata sulla bacheca Fb del sindaco Decaro per segnalare l'ultimo raid vandalico con tanto di scritte rosse sulla facciata del Cirillo. Per ripulire l'istituto dai 'segni' lasciati dai teppisti, scende in campo ora l'associazione Retake Bari, che attraverso la sua pagina Fb annuncia una prossima iniziativa in merito: "Fervono i preparativi per l’evento presso la scuola Convitto Nazionale D. Cirillo - scrivono i volontari - In attesa di ricevere tutti i permessi abbiamo pulito portone, citofono e aggiustato un mattone sconnesso. A breve faremo un evento a cui sarà invitato tutto il quartiere. Faremo risplendere la scuola e la bellissima piazzetta", assicurano i retakers.