Elezioni Politiche 2018, pronto il sorteggio degli scrutatori: "Metà dei posti a disoccupati e disabili"

Si svolgerà domani 7 febbraio, alle 16.30, nei locali dell'Ufficio Elettorale di corso Vittorio Veneto a Bari il sorteggio per gli scrutatori comunali in vista delle Politiche del 4 marzo prossimo. Nel corso della riunione della Commissione consiliare elettorale del Comune di Bari verrà effettuata la nomina degli addetti alle operazioni di voto tramite estrazione in seduta pubblica e attraverso il calcolo di un algoritmo elaborato dalla software house del Comune di Bari. Ogni seggio ordinario sarà dotato di quattro componenti. il 50% degli addetti sarà estratto tra gli iscritti all'albo degli scrutatori del Comune di Bari. un 25% è riservato agli iscritti disabili e un altro quarto sempre agli scritti che fanno parte anche dell'elenco "disoccupati e/o inoccupati” fornito dalla Città Metropolitana di Bari - servizio Politiche del Lavoro. Saranno esclusi over 65 e il sorteggio garantirà la parità di genere per ogni ufficio di sezione, tenendo anche conto del 'criterio di distanza' dalla residenza.

“La città di Bari è tra le poche grandi città a servirsi di un processo che tenga conto principalmente delle fasce più deboli per la composizione delle sezioni elettorali - commenta l'assessore ai servizi Demografici Angelo Tomasicchio -. Oltre a confermare il criterio delle pari opportunità con la presenza di due donne e due uomini per ciascun seggio elettorale, abbiamo voluto ripetere quanto già sperimentato in occasione del referendum costituzionale, dando priorità ai cittadini estratti dagli elenchi dei disoccupati e degli invalidi del Centro per l’Impiego di Bari. In questo modo, più di 700 persone saranno impiegate per le operazioni di voto. Un’iniziativa resa possibile grazie al lavoro prezioso degli uffici elettorali del Comune e del Centro per l’Impiego di Bari e alla collaborazione dei consiglieri comunali che compongono la commissione elettorale, Pietro Albenzio, Michele Caradonna, Michele Picaro, Massimo Maiorano, Nicola Sciacovelli e Filippo Melchiorre”.