"Nuove strisce blu prima di nuovamente rifare l'asfalto", i residenti dell'Umbertino chiedono chiarimenti

"Ulteriore spreco di denaro pubblico per mancanza di programmazione": il riferimento, da parte dei cittadini della zona Umbertina di Bari, è ai lavori, recentissimi, sul ripristino delle strisce blu su via De Nicolò dopo i lavori per la posa della fibra ottica. Il locale Comitato di residenti ha raccolto la segnalazione, postandola sul proprio profilo Facebook: "Che senso ha rifare le strisce nuove lungo tutta via De Nicolò, quando per i lavori in corso (contestualmente) si dovrà necessariamente rifare l'asfalto della sede stradale?" si domandano gli attivisti, chiedendo chiarimenti in merito.