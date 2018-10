Insulti sul muro della scuola Balilla, Retake Bari: "Lì da settimane. Bombolette spray troppo facili per i ragazzini"

Da alcune settimane passeggiando accanto alla scuola 'Balilla' delo quartiere Madonnella, si può leggere una vistosa e volgare scritta vandalica realizzata con vernice spray da ignoti. Un epiteto in rosso dal messaggio piuttosto eloquente che, purtroppo, è visibile ai passanti. A segnalarlo è il gruppo 'Retake Bari': "Evidentemente - spiegano scherzando, con riferimento all'Iliade - l'autore ha bisogno di un ripasso di storia, oltre che di educazione civica. Il Comune ci ha garantito un intervento rapido, noi intanto la prendiamo con ironia e come al solito ci prepariamo a ridipingere il muro se i tempi di ripristino dovessero allungarsi".

Retake, prendendo spunto dall'episodio, lancia anche una riflessione più generale, sulla facilità con cui si possono reperire bombolette e materiale utilizzato anche impropriamente dai ragazzini: "Servirebbero permessi speciali per comprare dai vari ferramenta prodotti da 3 o 5 euro in grado di far danni per migliaia di euro", sostiene il gruppo, invitando a trovare una soluzione al problema.