I cani bagnino alla prova brevetto: le unità cinofile della Scsn pronte per l'esame, in attesa di tornare in spiaggia

I volontari della Scuola Cani Salvataggio Nautico sono pronti per il giorno più importante. Domenica 7 giugno dalle ore 10, presso la Darsena di Bisceglie, si terranno le prove brevetto, per valutare e confermare le attuali Unità Cinofile da salvataggio in mare che da anni, collaborano con il comune di Bari, offrendo gratuitamente, un servizio di sorveglianza e salvataggio in mare sulla spiaggia Barese di Pane e Pomodoro.

Otto anni di attività in spiaggia, un impegno che ha portato importanti risultati, più di 12 salvataggi effettuati e tanta prevenzione. L'associazione offre anche un servizio di accoglienza a favore delle persone diversamente abili e anziane, grazie anche ad un accordo con l'assessorato al Welfare del Comune di Bari.

Saranno 7 Unità Cinofile già operative che verranno valutate, tale valutazione, si tiene ogni anno, e 3 nuovi binomi, che sosterranno le intere prove previste dal regolamento, per conseguire l'ambito brevetto di Unità Cinofila.