Bimbi senza scuolabus a Ceglie, servizio ancora fermo. I genitori: "Nessuna chiarezza, aspettiamo comunicazioni"

Tutto è fermo all'11 ottobre, data in cui dalla Ripartizione Politiche Giovanili è arrivata una comunicazione in cui si informava la scuola che si stava "valutando la sicurezza del percorso alternativo, individuato dall'ufficio Traffico". Da allora, il servizio di trasporto scolastico per i bimbi dell'istituto 16° Circolo di Ceglie resta sospeso.

Nonostante le assicurazioni giunte da Comune e Municipio ai genitori, infatti, con l'inizio della nuova settimana il servizio non è ancora partito. E le mamme sono sempre più disorientate: "Ci era stato detto che il servizio sarebbe partito oggi, ma così non è stato - spiega una mamma - Dalla scuola non ne sanno nulla. Di certo anche questa settimana passerà senza un nulla di fatto. Ci sentiamo prese in giro".

Dalla scuola confermano di non aver ancora ricevuto alcuna comunicazione ufficiale dalla Ripartizione competente per l'avvio del servizio, così come dagli stessi uffici comunali fanno sapere di essere ancora al lavoro per risolvere la questione. Il percorso alternativo per far scendere e salire i bambini dallo scuolabus - vista l'impossibilità di utilizzare il cortile interno, inagibile - è stato individuato, ma il punto è garantire che quel tratto di strada dal pullmino alla scuola - circa 150 metri - venga percorso in totale sicurezza dai 38 piccoli alunni che usufruiscono del servizio. Per questa ragione, sarà necessario anche un intervento della Polizia locale, che dovrebbe anche provvedere a delimitare il percorso con delle transenne.

Per quanto riguarda invece i lavori per ripristinare la pavimentazione del cortile interno, gli interventi sarebbero già pronti a partire a breve: sono stati previsti nell'ambito dell'accordo quadro per il IV Municipio siglato di recente dall'amministrazione comunale e avranno una durata di 15 giorni.