Torre a Mare ha una nuova palestra, terminati i lavori nella scuola media Montalcini: "Grande festa per l'apertura"

La scuola media Rita Levi Montalcini di Torre a Mare potrà finalmente contare sulla nuova palestra: gli interventi, cominciati ad agosto 2018, sono durati più di un anno. Soddisfatto il sindaco Antonio Decaro: "Vedere questi spazi - ha scritto il primo cittadino su Facebook - dovrebbe rendermi un sindaco felice e invece un po’ sono triste perché penso a quei bambini che come me hanno frequentato questa scuola e quando pioveva o faceva troppo freddo dovevano rinunciare a fare attività fisica perché non c’era la palestra”. Per inaugurare la palestra, che sarà a disposizione di tutto il quartiere, la preside dell'istituto organizzerà una grande festa all'inizio del 2019.