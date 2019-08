Si avvicina il rientro a scuola, vacanze più 'lunghe' per gli studenti pugliesi: lezioni al via dal 18 settembre

Sarà il 18 settembre, salvo diverse disposizioni dovute all'autonomia di ogni singolo istituto, il giorno di riapertura delle scuole in Puglia. E' stato ufficializzato il calendario per l'anno scolastico 2019-2020. La nostra regione sarà l'ultima ad avviare le lezioni dopo le vacanze estive. I primi a ritornare sui banchi saranno gli studenti dell'Alto Adige, il prossimo 5 settembre, seguiti dal Piemonte (9 settembre), Veneto, Campania, Umbria e Basilicata (11 settembre).

Il 12, invece lezioni al via in Valle D'Aosta, Sicilia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Lombardia. Il 16 settembre suonerà prima campanella dell'anno scolastico in Liguria, Emilia Romagna, Marche, Molise, Toscana, Calabria, Sardegna, Lazio e Abruzzo.