Marciapiedi sporchi davanti alla scuola, l'sos da Picone: "Genitori e bimbi costretti allo slalom tra le deiezioni"

Marciapiedi invasi dalla deiezioni canine e genitori e bimbi costretti allo slalom per raggiungere la scuola. Una situazione insostenibile, tra maleducazione e pessime condizioni igienico-sanitarie, quella segnalata dall'associazione Sos Città al quartiere Picone, davanti all'istituto 'San Filippo Neri', nel quadrilatero compreso tra viale Salandra, via Mandragora e via Lembo.

"È inutile sottolineare le conseguenze negative e il degrado presente in questa zona - raccontano Danilo Cancellaro e Dino Tartarino, dirigenti di Sos Città - Servono soluzioni. Proprio per questo, e in virtù della presenza di una scuola, chiediamo all'Amiu maggiore sensibilità. È necessario un intervento di igienizzazione e lavaggio dei marciapiedi al fine di ripristinare le adeguate condizioni igienico-sanitarie dei marciapiedi e contemporaneamente maggiori controlli al fine di individuare e sanzionare i colpevoli di questa assurda situazione di degrado! I genitori e i bambini ne saranno contenti", concludono.