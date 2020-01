Nella scuola San Francesco di Japigia un campo sportivo 'condiviso': nel pomeriggio sarà aperto ai ragazzi del quartiere

Di mattina sarà utilizzato dagli studenti, di pomeriggio sarà aperto ai ragazzi e alle associazioni sportive di quartiere: un campetto di calcio 'condiviso', che rappresenterà un nuovo spazio di aggregazione per Japigia. Il nuovo playground, realizzato negli spazi esterni della scuola San Francesco dell’istituto comprensivo Japigia 1 - Verga, in via Peucetia, è stato inaugurato questa mattina.

Alla cerimonia sono intervenuti l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli, il presidente del Municipio I Lorenzo Leonetti e la dirigente scolastica Patrizia Rossini.

“Questo è uno dei 14 interventi, tra playground e spazi pubblici attrezzati per lo sport, che stiamo realizzando in città grazie ad un investimento totale di 2 milioni di euro finanziati dal Credito sportivo - ha sottolineato Pietro Petruzzelli -. La riqualificazione di questo campetto da calcio all’interno della scuola, con il rifacimento della superficie e la nuova recinzione, ha consentito di guardare al quartiere attraverso l’apertura di un accesso esterno all’istituto scolastico. La mattina il playground potrà essere utilizzato dagli studenti e il pomeriggio dai ragazzi del quartiere in base a un protocollo che il Municipio siglerà con le associazioni sportive del territorio”.

“L’inaugurazione di questo nuovo playground “condiviso” della città di Bari - ha commentato Lorenzo Leonetti - segnerà un cambiamento per l’utilizzo degli spazi pubblici del Municipio. La soluzione originale, data dalla predisposizione del sistema di accesso dall’esterno della scuola quando quest’ultima sarà chiusa per le attività didattiche, rende il campo sportivo impiegabile 24 ore su 24, rappresentando una soluzione attesissima da tantissimi cittadini residenti in questa parte del quartiere Japigia”.