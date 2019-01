Freddo e ghiaccio nel Barese, a Gravina scuole chiuse. Nuova allerta meteo: in arrivo forte vento

Condizioni meterorologiche stabili ma pur sempre attivo il rischio ghiaccio nelle località della Murgia: un problema che ha fatto scattare la chiusura delle scuole, per domani, a Gravina in Puglia, come stabilito dall'ordinanza del sindaco Alesio Valente. Gli studenti gravinesi, dunque, potranno rientrare dalle vacanze di Natale da martedì. Nella nota del Comune si legge che "il persistere delle gelate e le ripercussioni sulla sicurezza della circolazione stradale e sull’incolumità dei pedoni, con rischi anche sull’effettivo svolgimento del servizio di trasporto scolastico e del servizio mensa, che potrebbe subire ripercussioni per le avverse condizioni atmosferiche".

Ancora freddo e temperature sotto lo zero nel Barese

Al momento nessun'altra città del Barese ha adottato provvedimenti analoghi. Sul fronte meteorologico c'è da registrare una nuova allerta gialla della Protezione Civile, valida fino alle 20 di lunedì 7: persisteranno condizioni di tempo instabile, con forte vento sulle zone costiere. Le temperature rimarrano su valori minimi sotto lo zero nelle aree della provincia di Bari, in particolare sulla Murgia e nella Valle d'Itria, con rischio di formazione di ghiaccio lungo le strade.