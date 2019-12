Ripiantato dopo il furto, non dura neanche 12 ore l'albero di albicocco a Carbonara: rubato nella notte

La foto ha il sapore di una beffa: la rotatoria di via San Gaspare del Bufalo nuovamente vuota. Lì dove ieri sera i volontari di Progetto Carbonara avevano ripiantato l'albero di albicocco rubato qualche giorno prima da ignoti, forse inconsapevoli che a piantarlo originariamente erano stati i piccoli alunni dell'istituto Calamandrei durante la Festa dell'Albero.

A quanto pare, però, qualcuno sta realizzando un frutteto, visto che anche il secondo albero è stato estirpato in poche ore, come denunciano dall'associazione: in mattinata era rimasto solo il buco lasciato dalle radici estirpate. "Il duplice episodio - ricordano da Progetto Carbonara - oltre a suscitare un'istintiva e legittima indignazione, è spia di un enorme disagio che va diffondendosi a macchia d’olio in una società che non sa trasmettere più il valore della persona e il rispetto dell’altro. Tuttavia, noi non ci fermiamo e ripianteremo altri alberi". E chiedono l'aiuto della cittadinanza per un bene dal forte valore simbolico: "Saremo ben felici - concludono - se qualcuno vorrà contribuire nel proprio piccolo alla sorveglianza di questo spazio, segnalando anomalie alle autorità competenti".