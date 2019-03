Sedile spaccato a metà: vandali in azione sulla carrozza di un treno delle Ferrovie Sud-Est

Un sedile completamente spaccato, su una delle carrozze delle Ferrovie Siud-Est in servizio sulla linea tra Bari e Putignano: è l'amara scoperta effettuata stamattina da alcuni dipendenti dell'azienda che hanno notato la poltrona letteralmente distrutta a metà probabilmente presa a calci, postando l'immagine sulla propria pagina Facebook, con l'eloquente titolo "uniti contro imbratta - parte terza". Una storia purtroppo vecchia, per un fenomeno spesso non facile da arginare, su una linea molto frequentata da pendolari e utenti.