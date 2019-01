Semafori intelligenti per altri 81 incroci cittadini: "Tecnologici, funzionali e più resistenti"

Ottantuno incroci della città di Bari saranno dotati di nuovi semafori intelligenti, in aggiunta da 115 già coperti in una prima fase: la Giunta comunale ha approvato il progetto preliminare per completare il sistema Its per la centralizzazione dei semafori che vedranno luci a led, innovativi armadi e quadri elettrici nonché il ripristino di lanterne e pali danneggiati e la gestione degli stessi impianti da remoto.

Come funzioneranno i nuovi semafori

Il sistema consentirà di regolare i semafori interessati consentendo la misurazione eil controllo del traffico a seconda delle necessità: un vero e proprio dialogo tra sistemi periferici e semafori, memorizzando anche dati e monitorando i flussi veciolari. Gli impianti saranno realizzati in alluminio, materiale che consente una maggiore durabilità del tempo e una resistenza più efficace alle raffiche, e colorati di biancorosso. Le oltre 400 nuove paline semaforiche saranno dotate di pulsanti di chiamata, che permettono la prenotazione della richiesta del verde della fase pedonale, e di dispositivo acustico per segnalare il via libera alle persone non vedenti, contribuendo così al progressivo abbattimento delle barriere architettoniche in città.