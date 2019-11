Altolà! Barese sospetto fermato e beccato (col complice) con un piede di porco e due telecomandi a distanza

A Senise, in provincia di Potenza, un 65enne residente in provincia di Bari è stato sorpreso in possesso di un piede di porco in acciaio e di due telecomandi a distanza mentre, insieme ad un 53enne albanese, si stavano aggirando con fare sospetto probabilmente in attesa di compiere un colpo. Per entrambi è stato richiesto il foglio di via obbligatorio, quale misura di prevenzione personale, mentre il materiale rinvenuto è stato sequestrato. Sono stati denunciati dai carabinieri.