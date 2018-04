Pasto 'speciale' nella chiesa di San Ferdinando: il regalo di Cif e In.Con.Tra per 50 senza tetto

Lasagne e pollo con patatine: è il menu che sarà servito domenica prossima nella chiesa San Ferdinando di Bari dal Cif, il Cento Italiano Femminile, ai senza tetto della città. Una mensa speciale per 50 persone tra uomini e donne di diversa età ed etnia. L'iniziativa si svolgerà dalle 11 e vedrà protagoniste le volontarie assieme alla presidente barese dell'ente, Benedetta Sasanelli, nella distribuzione dei pasti. Il menu comprenderà anche frutta e dolce per tutti. La giornata di solidarietà sarà resa possibile anche grazie all'impegno dell'associazione In.Con.Tra: "Abbiamo deciso di prenderci un impegno costante a sostegno dei senza tetto – spiega la presidente del Cif Benedetta Sasanelli – e quindi di organizzare per loro il servizio mensa ogni quinta domenica di mese. L’evento rientra nelle tante iniziative di solidarietà che l’associazione organizza. Qualche settimana fa, ad esempio, ci siamo occupati dei bambini ospiti di tre strutture di accoglienza della città consegnando loro uova di cioccolato e dolci: un modo per far vivere ai piccoli in modo più gioioso le festività pasquali”.