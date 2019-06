Bevande in bottiglia e lattine pronte per la vendita abusiva: maxi sequestro prima del concerto di Ligabue

Erano nascoste all'interno di un autocarro presso a noleggio, parcheggiato nella zona dello stadio San Nicola. Migliaia di bevande in bottiglia e lattina pronte per la vendita senza autorizzazioni amministrative e in mancanza delle previste condizioni igieniche e sanitarie, in occasione del concerto di Ligabue.

Grazie ai controlli messi in atto dagli agenti della polizia locale, coordinati dal comandante Michele Palumbo, la merce è stata sequestrata. Ai trasgressori è stata contestata la violazione delle norme regionali in materia di commercio, mentre la merce è stata sottoposta al sequestro per la confisca.

Il veicolo, che recava le insegne dell'azienda presso la quale era stato noleggiato, è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti presso il comando di polizia locale di via Aquilino.

Nel corso di ulteriori controlli sono stati sequestrati vasconi frigorifero e carrelli utilizzati per la vendita decentrata all'esterno della struttura. All'esito delle verifiche espletate anche per le "Paninoteche" mobili, sebbene regolarmente autorizzate, sono state sanzionate per il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti l'area di posteggio assegnata.